​مدارس "النيل الدولية" تعلن فتح باب التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت مدارس النيل الدولية، فتح باب القبول للطلاب الجدد على مستوى جميع فروعها بالمحافظات للعام الدراسي 2019/ 2020، تشمل القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان، بدءًا من اليوم.

وحسب بيان، الخميس، صرح الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، بأن المحتوى التعليمي بمدارس النيل المصرية، عبر شراكة استراتيجية مستدامة مع جامعة كامبيردج البريطانية، واهتمام خاص باللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجميع الصفوف الدراسية.

وعن القبول بالجامعات المصرية، أوضح فارس، أن هناك تنسيقًا خاصًا بطلبة مدارس النيل للقبول بالجامعات الحكومية المصرية واعتراف الجامعات الخاصة بهم، ويحصل الطالب على تخفيض 20% من مصروفات الجامعة البريطانية (ما عدا طب الأسنان) لحصوله على شهادة النيل الدولية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن مدرسة النيل تقدم مناهج مبتكرة ثنائية اللغة لمرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية في الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، ويجرى اعتماد مصادر متنوعة للتعليم دون التقيد بكتب مقررة تؤهل الطلاب للحصول على دبلومة اللغة الفرنسية "delf"، ومناهج متكاملة للتربية الفنية، الموسيقية، والتربية الرياضية، تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتعزيزها، مشيرًا إلى أن المدرسة تقدم مقررات غير مسبوقة للتعليم قبل الجامعي في مصر خاصة في ريادة الأعمال والابتكار والتخطيط للمشروعات مع الاعتماد على كوادر مصرية مدربة في مجالات التقييم والإمتحانات ومناهج التنمية المهنية.