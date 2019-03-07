محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليمات بتشكيل لجنة هندسية من حي الزيتون؛ لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار اليوم بالحي، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة لحين الانتهاء من رفع المخلفات.
وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت اليوم الخميس، بلاغًا عن انهيار عقار بنطاق حي الزيتون، وبانتقال رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن في 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون، تبين انهيار العقار بالكامل المكون من أرضي و3 أدوار وأنه كان خاليا من السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار عقار بحي الزيتون.. ومحافظة القاهرة: خالٍ من السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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