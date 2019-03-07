اعترافات المتهم بقتل صديقه في الشرابية: "لقيته في وضع مخل مع زوجتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة الشرابية، اليوم الخميس، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل قتل صديقه بعدما ضبطه في وضع مخل مع زوجته داخل شقته بالشرابية.

وقل المتهم في التحقيقات أنه شعر بإعياء أثناء تواجده في العمل، فعاد لمنزله مبكرًا وفوجئ بوجود صديقه في وضع مخل مع زوجته داخل الشقة، فاعتدى عليه بـ"ماسورة حديدة" أدت لمقتله في الحال، وأنه حاول مطاردة زوجته للانتقام منها لكن تدخل الجيران حال بينهما وتمكنت من الفرار.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي بقيام المتهم بقتل صديقه "أ. س" 29 سنة، داخل الشقة ومحاولته قتل زوجته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليه.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه وتسليمه لذويه لدفنه، وطلبت التحريات حول الواقعة.