"مصنع متفجرات".. تفاصيل مقتل 4 إرهابيين داخل "وكر أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل 4 عناصر إرهابية في مداهمة لوكر إرهابي بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس.
وجاءت المداهمة بعد إصابة ضابط ومقتل 3 إرهابيين كانت بحوزتهم عبوة ناسفة معدة للتفجير ويستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون، إثر اشتباه القوات بهم.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات المداهمة والعناصر المتواجدة بالشقة أسفر عن مصرع 4 عناصر مسلحة -جاري تحديد هوياتهم-، وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، وأدوات التصنيع (مادة R-SAIT - كيس رولمان بلي - 3 أجهزة ريموت - 3 أقنعة غاز) وذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وأوراق تنظيمية بالجماعة الإرهابية، و3 بنادق آلية وأفارول عمال وخوذتين.
كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات لعناصر من مجموعة "حسم" الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان لتنفيذ سلسلة علميات عدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.
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