كيف أنقذت الداخلية سكان الجيزة من عمل إرهابي؟ (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التفاصيل الكاملة لمقتل 3 عناصر إرهابية في مطاردة أمنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وإثر المطاردة، نجحت قوات الأمن في تتبع مسار السيارة وتحديد الوكر الإرهابي لخلية إرهابية وقتلت 4 من عناصرها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي اليوم إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات لعناصر من مجموعة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان لتنفيذ سلسلة من العلميات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت: المعلومات كشفت أن مجموعة من "حسم" تعتزم تنفيذ عمل عدائي بزرع عبوة ناسفة في محافظة الجيزة مستقلين سيارة ربع نقل مرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه، واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بأكتوبر لتصنيع العبوات، والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

واشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون، وحال اقترابهم منها بادر مستقلوها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم الرصاص، ما أسفر عن إصابة ضابط ومصرع مستقلي السيارة الثلاثة، وتبين ارتداء اثنين منهم لملابس عمال كهرباء.

وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية وكمية من الطلقات، وبتفتيش السيارة عُثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.​

وأسفرت عمليات التتبع عن تحديد الوكر الإرهابي وتبين أنه شقة شقة سكنية بأحد العقارات وتم تبادر إطلاق النار مع العناصر المتواجد بداخلها، وقتل 4 عناصر إرهابية.