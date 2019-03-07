إخماد حريق بمطعم في الهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمد رجال الإطفاء بالجيزة، حريقا شبَّ داخل مطعم بمنطقة الهرم، اليوم الخميس، دون وقوع أية اصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مطعم بالهرم. دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران ومنعوا امتدادها إلى المحلات المجاورة. تم تحرير المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق.

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