الداخلية: إصابة ضابط ومقتل 7 إرهابيين في اشتباكات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، إصابة ضابط ومقتل 7 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعة المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت الوزارة أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة عناصر حركة "حسم" تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار الإرهابية التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرًا لتصنيع العبوات تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأوضحت أنه على الفور إعداد الأكمنة اللازمة واشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ما دفعهم للتعامل مع المصدر، وأسفر ذلك عن إصابة ضابط، ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهم ملابس عمال الكهرباء.

وعثر بحوزة الإرهابيين الثلاثة على بندقية آلية وطبنجة وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.

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كما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر الإرهابي المشار إليه وتبين أنه شقة شقة سكنية بأحد العقارات وتم تبادر إطلاق النار مع العناصر المتواجد بداخلها.

أسفر تبادل إطلاق النار داخل الشقة عن مقتل 4 إرهابيين جاري تحديد هويتهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، وبعض أدوات التصنيع (مادة r-salt)، كيس رولمان بلي، 3 جهاز ريموت، 2 قناع غاز، ذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، "3 بنادق آلي، أفارول عمال، عدد 2 خوذة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

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