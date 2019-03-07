التحقيقات في مقتل عامل بالبساتين: دافع عن طفل فتلقى طعنة قاتلة من 4 بلطجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، تفاصيل قيام 4 متهمين بقتل عامل رخام أثناء دفاعه عن طفل بمنطقة البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة، باعتداء المتهم "علي. ب" عاطل بالضرب على طفل يعمل على "توك توك" بمنطقة فايدة كامل بمنطقة البساتين، وتدخل "المجني عليه أحمد خالد، 27 سنة، عامل رخام، للدفاع عنه، وتمكن من إبعاد المتهم عن المنطقة.

وقال الطفل المعتدى عليه أمام النيابة، إن المتهم تعدى عليه بالضرب بغرض سرقة بعض مستلزمات التوك توك الخاص به، لكن المجني عليه تصدى له وتعدى عليه بالضرب، مضيفًا أن المتهم استعان بثلاثة من أصدقائه البلطجية وعاد للانتقام من المجني عليه "أحمد".

وأوضح الطفل أن المتهمين الأربعة تعدوا بالضرب المبرح على الضحية ثم طعنه أحدهم في البطن فسقط غارقًا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه أصيب بطعنة نافذة في البطن بـ"سنجة" تسببت في نزيف حاد وخروج أمعائه ومن ثمَّ وفاته.

وأمام النيابة، اعترف المتهم الرئيسي "علي. ب" بالتشاجر مع المجني عليه وطعنه قائلًا: كنت عاوز اعلِّم عليه قدام الناس بعدما ما قلل مني.. ومكنش قصدي أقتله".

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.