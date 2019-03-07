أخبار مصر | جبهة الدفاع عن "العباسية" تطالب "الصحة" بتسويق حملات الصحة النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة الدفاع عن "العباسية" تطالب "الصحة" بتسويق حملات الصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة توعية في محافظات الصعيد، بعنوان "الصعيد مش بعيد"، اعتبارًا من غد الجمعة، وحتى الأحد المُقبل.

تتضمن الحملة، قيام مجموعة من متخصصي الطب النفسي، بتوعية المواطنين بأمراض الاكتئاب والإدمان، وذلك بمحافظات بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان.

وأكدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أهمية وضرورة تلك الحملات، مُنتقدة وزارة الصحة في عدم الإعلان عنها بشكل جيد، لاستفادة أكبر شريحة من المجتمع بها، وعدم التنسيق مع الجهات المختلفة والمعنية مثل وزارات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، والهيئات الإعلامية الثلاث، وذلك على غرار حملات مثل (100 مليون صحة).

وقالت الجبهة، في بيان اليوم الخميس: إنها تأمل استمرار تلك الحملات، مع تلافي الأخطاء لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين في المحافظات المختلفة.

كانت أكدت الدكتورة منى عبد المقصود الأمينة العامة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغيير المفهوم المجتمعى مع المرضى النفسيين، مشيرة إلى أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت لـ 3.9% وذلك طبقا لآخر إحصاء عام 2017.

وأضافت في تصريحات سابقة، أن مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض ولكن للعلاج فقط فالمريض مادام لا يشكل خطرا على المجتمع ولديه قدر معقول من العقل، فالأفضل أن يظل بمنزله ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة منزلية فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطونه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل للوجود بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% على الأقل».

وأوضحت أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة على العاملين للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أى شخص يثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو الأمر نفسه الذى يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت: إن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم المستشفى ثم يتسلمونه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مرة أخرى.