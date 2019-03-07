أخبار مصر | 'الأعلى للتخطيط العمراني' يوافق على إجراءات استكمال تطوير مثلث ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للتخطيط العمراني' يوافق على إجراءات استكمال تطوير مثلث ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضى، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من الاجراءات والخطوات التى ستسهم فى سرعة استكمال تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى ما تم تنفيذه لتعويض المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية على النحو الذي اقترحته اللجنة التيسيرية للمشروع وأقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووفق الرغبات للشاغلين والتي تمثلت في التعويض النقدي أوالسكن البديل في مشروع الأسمرات أو وحدات سكنية في نفس المنطقة عند انتهاء عملية تطويرها، هذا بالإضافة إلى بدل نقدى للنقل، فيما تم الانتهاء من التعويض النقدي لشاغلي الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري) بالمنطقة حسب مساحة كل وحدة تجارية بالإضافة إلى دعم اقتصادي لكل وحدة.

وفيما يخص التعامل مع شاغلي الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري) الواقعة على كورنيش النيل، فقد تم الموافقة خلال الاجتماع على تحديد مبلغ التعويض لهم، بالاضافة إلى دعم اقتصادى لكل وحدة.