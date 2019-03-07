أخبار مصر | بروتوكول بين 'الآثار والاتصالات' برعاية رئيس الوزراء لمواكبة التطور الرقمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول بين 'الآثار والاتصالات' برعاية رئيس الوزراء لمواكبة التطور الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المهندسة هالة الجوهرى، مساعد وزير الاتصالات لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية اتفاقية تعاون مشترك، بين وزارتي الآثار والاتصالات، لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة الإنترنت وإتاحته للعالم في صورة رقمية، وهي تهدف إلى تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة الإنترنت.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الدولة على إتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمي، وما يطلق علي المجتمع الرقمي الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فإن إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.

وأوضح وزير الآثار أن أهداف هذا المشروع تتمثل فى التأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، فضلًا عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة "بوابة" الكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و"الآى باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الالكترونية من خلالها، هذا إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية، كما أشار وزير الآثار إلى أن المنصة الالكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى لتؤكد على التزام الحكومة بالمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى الاقتصاد الرقمي من خلال تضافر كافة الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافي الرقمى فى سياق غنى ومبدع، ليكون قادرًا على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة أخرى، بالإضافة الى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.