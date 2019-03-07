أخبار مصر | رئيس "الترميم" بـ"الأثار" يكشف سر استخدام الصاروخ لمعالجة تمثالي سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الترميم" بـ"الأثار" يكشف سر استخدام الصاروخ لمعالجة تمثالي سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم في وزارة الآثار، معلقًا على صور واقعة ترميم تمثالي متحف سوهاج واللذين ثارت مشكلة بسببهما على السوشيال ميديا، حيث تم تثبيت التمثالين بواسطة مسامير في الرأس.

وأوضح "سنبل" في تصريحات إلى بوابة "الخليج 365"، أن أساليب العرض لا تسمح بهذه الطرق، وقد تحرك قسم الصيانة والترميم في الآثار لإصلاح المشكلة، وقد تبين الآتي، أن هذه الرؤوس كانت موجودة في ساحة معبد أبيدوس، وقد قام الدكتور يحي المصري بفك هذه الرؤوس وأدخلها للمعبد وكان ذلك في عام 1982، وكانت الرؤوس في أعلاها منذ هذا التاريخ خوابير من الحديد.

وفي عام 1995 قام الزملاء في الترميم بإعادة ترميم هذه الرؤوس حيث نزعوا بارات الحديد، وقاموا بتكريب بارات استانلس غير قابل للصدأ حيث كان قبل التسعينيات، الترميم ببارات الحديد مسموح به وكذلك كان مسموح الترميم بالأسمن الأسود، فتم نزع بارات الحديد، وإزالة الأسمنت الأسود، ووضعنا مادة الإيبوكسي المتفق عليها عالميًا.

وأضاف سنبل أنه لما انتشرت صور التمثالين أثناء العرض وفر رأسيهما المسامير والكانات الحديدية، تحرك قسم الترميم لإصلاح هذا الوضع الخاطئ، وكانت أولى الخطوات هنا هو نزع البارات الاستانلس من رؤوس التماثيل، وترميمهما بطريقة صحيحة المتبعة حاليًا، فاستخدم الزميل الصاروخ، وهو الوسيلة الوحيدة الممكنة لنزع البار المعدني.

وبعد ذلك قمنا بصناعة قاعدة لكل لتمثال وتثبيته بشكل صحيح دون الحاجة للبارات المعدنية الموجودة في رأس التمثال من أعلى.



وختم الدكتور غريب تصريحاته للفجر قائلًا إن عمليات الترميم صعبة ودقيقة للغاية، والأدوات المستخدمة في التمرميمات الدقيقة للأحجار الثقيلة هي معدات ضخمة، وتتناسب مع حجم وثقل الحجر، وخصوصًا الأحجار النارية مثل الجرانيت والبازلت التي هي أحجار قاسيىة للغاية.