مصر | بعد سرقة 20 سيارة.. سقوط عصابة الأصدقاء بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سرقة 20 سيارة.. سقوط عصابة الأصدقاء بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على أخطر تشكيل عصابي بالقاهرة في مجال سرقة السيارات، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، واعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة سيارة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام كلٍ من "هاني. س. إ" س"40 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "سرقة"ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئى "تبديد " و" محمد. إ. م"- 33 سنة، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما " نصب "و" وليد م. ى" 41 سنة، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئى "سرقة ".. مقيمون بالعمرانية بمحافظة الجيزة.

واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية، وإرتكاب وقائع السرقة بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة " مستأجرة " والمستخدمة فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين الأولى والثانية لدى عميليهم كلٍ من "سامى. ع.س" 40 سنة ومقيم بالقليوبية، سبق إتهامه فى 5 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 حكم حبس جزئى "تبديد، مبان" و"محمد. ح. ن" 36 سنة ومقيم بالقليوبية، سبق إتهامه فى 5 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئى "تبديد ، نصب ، إيصال أمانة " .

وأضافوا بقيامهم بمساومة مالكي عدد من السيارات وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.