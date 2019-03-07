مصر | 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة الهرم دون وقوع أية إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة الهرم، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 4 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع إمتداد النيران.

وتم حصر النيران والسيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

سقوط مصابين في مشاجرة دامية بسبب التحرش بفتاة بالبساتين



سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة عرب المعادي بالبساتين بسبب التحرش بفتاة.

بداية الواقعة عندما تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم وبالانتاقل والفحص، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنه إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 من المتورطين فيها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حرب شوارع بسبب التحرش بفتاة بمنطقة البساتين



سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة عرب المعادي بالبساتين بسبب التحرش بفتاة.

تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم وبالانتاقل والفحص، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنه إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 من المتورطين فيها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

