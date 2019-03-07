مصر | النيابة تجدد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مخدرات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تجدد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مخدرات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي جنح السلام، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة في السلام.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلا من "أشرف. ع" 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام وسبق إتهامه فى قضية نشل، و"مصطفى. س"، 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام وسبق إتهامه فى قضيتى مخدرات، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،670 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للإتصال بعملائهما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السجن المشدد 15 سنة لـ 3 عاطلين لقتلهم شخصًا بالعمرانية

قضت الدائرة الـ 9 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة، و8 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بقتل أخر والشروع فى قتل 5 اخرين بالعمرانية.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 17515 لسنة 2012 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6176 لسنة 2012 كلي جنوب الجيزة، إلى المحكمة الجنائية، المتهم فيها كل من محمد طارق مصطفى عبد العزيز، وطارق مصطفى عبد العزيز، ومراد عبد العزيز مصطفى، وخليل إبراهيم السماك، وعمر عبد الفتاح صادق، واحمد محمد نور جبالي، ومحمد هدية عبد الحق، وعدلي عمر السماك، واحمد على السماك، وعنتر حسن عبد العزيز، ومصطفى حسن عبد العزيز، لانهم فى يوم الـ 22 فبراير 2012 بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، قتلوا طلعت فتحي محمد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لهذه الجريمة أسلحة نارية "أفرد خرطوش" وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون من الاول حتى الثالث بوابلا من الاعيرة النارية من أسلحتهم حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله لسبق خلاف بينهم فاحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات استعراض القوة والعنف والتلويح بها على المجني عليه طلعت فتحي محمد عبد الرحمن، وذلك من أجل فرض سطوتهم بان أعدوا اسلحتهم وتوجهوا لمنطقة سكنه وأخذوا فى اطلاق الاعيرة النارية من أسلحتهم وكان شان تلك الأفعال بث الرعب فى نفسه وتكدير امنه وتعريض حياته وسلامته والمحيطين به للخطر.