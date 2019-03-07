مصر | النيابة تجدد حبس مسجل خطر متهم باقتحام فيلا لسرقتها بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تجدد حبس مسجل خطر متهم باقتحام فيلا لسرقتها بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باقتحام فيلا لسرقتها في منطقة التجمع الخامس.

تعود الواقعة أثناء مرور دورية أمنية بقيادة الرائد أكرم أبوعمرة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول، حيث تناهى للقوات صوت استغاثة، صادر من فيلا بمنطقة الحي الأول.

ولاحظت الدورية رجل يهرول في أحد الشوارع الخلفية للفيلا، فطارده أفراد القوة وتمكنوا من القبض عليه، وتبين أن أصل بلدته ديرب نجم بالشرقية، وسبق اتهامه في 24 قضية سرقة، فتم تحرير محضر

بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خلال حملات أمنية.. تنفيذ 10 أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وقد أسفرت الحملة في مجال البحث الجنائي عن تنفيذ10 حكم قضائى، ضبط 4 خيال،45 بائع متجول، 2 تسول، سلاح ابيض، سيارة بدون ترخيص، 10 أشتباة.

وفي مجال المرافق تم ضبط 45 كرسي،4 ثلاجة، 10 ترابيزة،4 أسطوانة غاز،2 استاند، 3ميزان، 10تروللى.

في مجال

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.