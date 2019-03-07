مصر | تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة أغراض المواطنين من السيارات في منطقة التجمع الأول.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة أغراضهم الشخصية من السيارات بمنطقة التجمع الأول.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهما "محمد م"، و"مصطفى ع"، عاطلين، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة وأدلا عن مكان بعض المسروقات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

المتهم بقتل صديقه بالشرابية: "لو كنت مسكت مراتي كنت موتها معاه"

أدلى المتهم بقتل صديقه بالشرابية باعترافات تفصيلية أمام أحمد خطاب رئيس نيابة الشرابية، بعد ضبطه مع زوجته في وضع مخل.

وقال خلال التحقيقات إنه فى يوم الحادث شعر بإرهاق شديد وقرر العودة لمنزله، وعندما فتح بابا الشقة شاهد صديقه مع زوجته فى وضع مخل، ما دفعه للاعتداء عليه بالضرب بينما تمكنت زوجته من الهرب قائلا: "لو كنت مسكتها كنت موتها معاه" واتهمها بالزنا".

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن زوجة المتهم، دخلت فى علاقة عاطفية مع المجنى عليه، حيث تعرفت عليه من خلال صداقته مع زوجها، وتطورت العلاقة إلى جنسية، حيث كان يتردد عليها داخل شقتها فى غياب زوجها.

وفى يوم الحادث خرج الزوج إلى عمله، واتصلت زوجته بعشيقها الذى حضر إليها، وأثناء جلوسهما فى الشقة، شعر الزوج بإعياء شديد، وقرر العودة إلى منزله وعندما دخل فوجئ بصديقه مع زوجته فأمسك به وانهال عليه ضربا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتمكنت زوجته من الهرب، وألقت الشرطة القبض على المتهم وزوجته وأحالتهما للنيابة.