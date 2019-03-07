مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 66 قضية مخالفة في الجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 66 قضية تموينية تنوعت ما بين 18 عدم حمل شهادة صحية، 15عدم الإعلان عن أسعار، و9 إدارة منشأة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة انتحار شاب داخل شقته بأبو النمرس



كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي توفي شنقًا داخل شقته بإحدى منازل مركز أبو النمرس، كانت توجد خلافات بين زوجته ووالدته، وحاول الإنتحار قبل ذلك، بقطع شرايين يده، وأنه لديه طفلة عمرها 3 أسابيع"

وأضافت التحريات أن المتوفي كان يمر بأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانتحار عن طريق شنق نفسه، موضحة انه حال العثور على جثة المتوفي، تبين وجود شقيقه وزوجته بالمنزل.

وأوضحت التحريات انه بفحص الجثة لم يعثر على ايه إصابات سوي حز حول الوفية، وتبين عدم وج شبهة جنائية في وفاته.

كان أقدم شاب على الإنتحار شنقًا، داخل شقته بمركز أبو النمرس، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بإحدى المنازل، بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أن جمعة. ع، في العقد الثالث من عمره، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية، دفعته، للانتحار عن طريق شنق نفسه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.