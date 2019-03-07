مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة شرطة المرافق بحملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة شارع مستشفي الصدر بالعمرانية وأسفرت فى مجال البحث الجنائي عن ضبط 2 سلاح أبيض، 6 مسجل شقي خطر، وتنفيذ 73 حكما قضائيا.



وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 90 كرسيا، 7 ثلاجة، 6 استاند – 4 ترولي، 65 طقطوقة، 2 ميزان، 30 قلب شيشة، طابلوة خشب، 4 شمسية، 1 تروسيكل، 100 لوح خشب، 1 لفة حديد. وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 90 كرسيا، 7 ثلاجة، 6 استاند – 4 ترولي، 65 طقطوقة، 2 ميزان، 30 قلب شيشة، طابلوة خشب، 4 شمسية، 1 تروسيكل، 100 لوح خشب، 1 لفة حديد. إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الأوتوستراد



أصيب 4 أشخاص صدمتهم سيارة مسرعة بطريق الأوتوستراد بمنطقة المعصرة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالى بوجود مصادة ومصابين بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة، وبالانتقال والفحص تبين انة اثناء وقوف المصابين بجانب الرصيف صدمتهم سيارة مسرعة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالى بوجود مصادة ومصابين بطريق الأوتوستراد بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة، وبالانتقال والفحص تبين انة اثناء وقوف المصابين بجانب الرصيف صدمتهم سيارة مسرعة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج. مصدر أمني: إزالة جرار حادث محطة مصر.. والمبنى متصدع إثر الانفجار



صرح مصدر أمني بمحطة سكة حديد مصر لجريدة الخليج 365 بأن الهيئة قد أنتهت منذ قليل، من رفع الجرار المتسبب في حادث محطة مصر،واستعانت الهيئه بونشين "س ح م"، استعدادا لرفع الجرار، وسط تواجد بعض مسئوليها وأفراد من قوات الشرطة.



وأضاف المصدر أنه لايمكن إستخدام الرصيف بعد إزالة الجرار نظرآ الي الفجوه التي أحدثها الأنفجار الناتج من الجراج، موضحآ أن الرصيف سيأخذ فتره ليست بوجيزه لإعادته قيد الإستخدام.



ومن ناحية أخرى فقد أوضح أن الأنفجار أدي الى تصدع المبنى بمساحة لا تقل عن 20 سم وأن المبنى يحتاج الى ترميمات فورية كامله نظرآ لحدوث بعد الفجوات الداخلية.



الجدير بالذكر إنفجار جرار قطار بمحطة مصر أدي الى إستشهاد العديد من الأبرياء.