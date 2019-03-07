مصر | خلال حملات أمنية.. تنفيذ 10 أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. تنفيذ 10 أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وقد أسفرت الحملة في مجال البحث الجنائي عن تنفيذ10 حكم قضائى، ضبط 4 خيال،45 بائع متجول، 2 تسول، سلاح ابيض، سيارة بدون ترخيص، 10 أشتباة.

وفي مجال المرافق تم ضبط 45 كرسي،4 ثلاجة، 10 ترابيزة،4 أسطوانة غاز،2 استاند، 3ميزان، 10تروللى.

في مجال

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سقوط مصابين في مشاجرة دامية بسبب التحرش بفتاة بالبساتين



سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة عرب المعادي بالبساتين بسبب التحرش بفتاة.

بداية الواقعة عندما تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم وبالانتاقل والفحص، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنه إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 من المتورطين فيها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حرب شوارع بسبب التحرش بفتاة بمنطقة البساتين



سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة عرب المعادي بالبساتين بسبب التحرش بفتاة.

تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم وبالانتاقل والفحص، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنه إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 من المتورطين فيها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

