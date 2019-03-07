انت الان تتابع الخارجية: التأشيرة شرط لدخول هذه الدول الثلاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وزير الخارجية

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى دول أمريكا الوسطى (جواتيمالا – هندوراس – السلفادور) الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى تلك الدول الثلاث، إذ لا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول للدول الثلاث من مطاراتها عند الوصول. وقالت "الخارجية"، في بيان اليوم، إنه في حالة رغبة المواطنين التنقل بين الدول الثلاث يلزم حصولهم على تأشيرة متعددة السفرات، وليس تأشيرة لسفرة واحدة حتى وإن كان تنقلهم بين الدول الثلاث بالطريق البرى، وذلك تجنبا لوقوع المواطنين المصريين تحت طائلة القوانين المعمول بها في الدول الثلاث.

وأهابت الخارجية، الجمعة الماضية، بالمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية السودان الشقيقة، الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية.وذكرت أن هذه التعليمات تحظر بشكل تام، التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية؛ وحمل أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف دولار)، أو ما يعادلها