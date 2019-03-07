الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء

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طقس معتدل - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 10 21 شبين الكوم 11 20 طنطا 11 19 دمنهور 11 19 الإسكندرية 8 19 بلطيم 10 18 مطروح 7 17 السلوم 9 18 سيوة 8 19 بورسعيد 12 18 دمياط 12 18 الزقازيق 13 18 الإسماعيلية 8 21 السويس 10 20 العريش 11 18 رفح 10 18 رأس سدر 12 21 نخل 6 19 نويبع 14 24 طابا درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 10 21

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 19

دمنهور 11 19

الإسكندرية 8 19

بلطيم 10 18

مطروح 7 17

السلوم 9 18

سيوة 8 19

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الإسماعيلية 8 21

السويس 10 20

العريش 11 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 21

نخل 6 19

نويبع 14 24

طابا 11 20

كاترين 2 16

الطور 14 25

شرم الشيخ 14 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 12 24

الفيوم 10 21

بني سويف 10 22

المنيا 7 22

أسيوط 8 23

سوهاج 8 24

قنا 8 25

الأقصر 10 26

أسوان 10 27

أبوسمبل 11 26

الوادي الجديد 6 24

شلاتين 13 26

أبو رماد 13 25

رأس حدربة 14 24

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