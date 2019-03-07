هذا اليوم.. اختراع الهاتف وانتخاب أول برلمان فلسطيني

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في مثل هذا اليوم 7 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1876: ألكسندر جراهام بيل يحصل على براءة اختراع على اختراعه الهاتف. في عام 1942: القوات البريطانية تحتل إثيوبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. في عام 1979: الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يقوم بأول زيارة لرئيس أمريكي إلى مصر. في عام 1996: انتخاب أول برلمان فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 2006: وفاة حمدي غيث، ممثل مصري.

في عام 2009: تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه.في عام 1857: ولد يوليوس فاغنر فون يورغ، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927.في عام 1938: ولد ديفيد بلتيمور، عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.في عام 1955: ولد الأمير الوليد

في عام 2009: تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه. في عام 1857: ولد يوليوس فاغنر فون يورغ، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927. في عام 1938: ولد ديفيد بلتيمور، عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975. في عام 1955: ولد الأمير الوليد بن طلال، رجل أعمال سعودي وأحد أفراد الأسرة الملكية في السعودية. في عام 1975: ولدت حنان ترك، ممثلة مصرية. في عام 1932: وفاة أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926. في عام 1954: وفاة أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950. في عام 1995: وفاة نجيب الكيلاني، أديب مصري. في عام 1997: وفاة إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

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