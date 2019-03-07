الأوقاف: فصل أي موظف يتعاطى المخدرات

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أنه سيقوم بتفعيل القانون ضد متعاطي المخدرات، ولن يتردد عن فصل أي موظف بالوزارة والجهات التابعة لها لمن يثبت تعاطيه المخدرات. "طايع" أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، على "المحور" مساء اليوم، أن الأوقاف جزء من الحكومة، وواجب عليها أن تبدأ بهذه المبادرة. وأوضح أنه سيتم إجراء تحاليل طبية للموظفين، وستُتخذ الإجراءات اللازمة بالقانون، مشيرًا إلى أن الأوقاف وزارة دينية، ومن المطالب أن يكون المجتمع سليمًا صحيًا ودينيًا.
وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.وشدد على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى فى حادث
وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.
وشدد على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى فى حادث قطار محطة رمسيس، الذى تسبَّب فى حالة حزن لدى جميع المصريين .
وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة.
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