انت الان تتابع الأوقاف: فصل أي موظف يتعاطى المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أنه سيقوم بتفعيل القانون ضد متعاطي المخدرات، ولن يتردد عن فصل أي موظف بالوزارة والجهات التابعة لها لمن يثبت تعاطيه المخدرات. "طايع" أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، على "المحور" مساء اليوم، أن الأوقاف جزء من الحكومة، وواجب عليها أن تبدأ بهذه المبادرة. وأوضح أنه سيتم إجراء تحاليل طبية للموظفين، وستُتخذ الإجراءات اللازمة بالقانون، مشيرًا إلى أن الأوقاف وزارة دينية، ومن المطالب أن يكون المجتمع سليمًا صحيًا ودينيًا.

وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.وشدد على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى فى حادث