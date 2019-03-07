شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق شبرا الخيمة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن جميع مناطق حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل، اعتباراً من الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 8 / 3 /2019 وحتى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 9 / 3 / 2019، نظراً لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض ضمن أعمال الصيانة بمحطة مياه.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.