شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء الدراسة بجامعة «اسلسكا مصر» سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، على بدء الدراسة لأول مرة في درجة البكالوريوس في تكنولوجيا إدارة الأعمال، وذلك اعتبارا من العام الجامعي الجديد سبتمبر 2019، بناء على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى رقم 597 لسنة 2017 بالموافقة على إنشاء جامعة اسلسكا مصر، في إطار التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا.

وتعد جامعة «اسلسكا» أول جامعة متخصصة في إدارة الأعمال بشكل غير تقليدى، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم انشائها في فرنسا عام 1945، وبدأت برامجها في مصر منذ عام 1997، في مجال الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال.

وقالت الجامعة في بيان الخميس، إن درجة بكالوريوس إدارة الأعمال تمكن جميع خريجيها من العمل إما في شركات خاصة تقوم الجامعة بإنشائها معهم وتدريبهم على العمل بها، ليصبحوا من صغار رجال الأعمال، أو من خلال توظيفهم في إحدى الشركات الدولية التي وقعت معها اتفاقيات تعاون، موضحة أن عدد خريجى اسلسكا بشكل عام 22 ألف خريج ينتشرون في جميع أنحاء العالم، منهم 6 آلاف في مصر.

وقال الدكتور محمد الحناوي رئيس جامعة اسلسكا مصر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن برنامج البكالوريوس المقدم هو نفس البرنامج الذي تقدمه الجامعة الأم في باريس، والذى تم تطويره خلال السنوات الماضية بصوره تواكب متطلبات العصر المعرفى الحديث الذي يصاحب الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مقررات أساسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعى على سبيل المثال، وبعض المقررات التي ليس لها نظير بالجامعات المصرية ومن بينها مقرر يمزج بين أربعة مناهج علمية ثابتة وهى «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والإدارة».

وأضاف «الحناوي»، أن الجامعة ستقدم أيضا برامج مرتبطة بالتصورات الحديثة في مجال الانترنت، ولأول مرة سيبدأ تدريس مقررات مرتبطة بالجيل الخامس من الانترنت، وهى ستمثل بداية للثورة الصناعية الخامسة والتى ستغير تماما من الصناعات القائدة في المجتمعات المختلفة، وأيضا ستغير من الوظائف المطلوبة لشركات هذا العصر الجديد.

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تتطلب مزج هذه المقررات مع المقررات التقليدية في إدارة الاعمال لمواكبة الصناعات الجديدة والوظائف الجديدة التي ستظهر في السنوات العشر المقبلة.