شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على قرض لمشروع كفاءة الطاقة في «إيجاس» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٨، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق قرض «مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس»، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي.

وكان قد تم توقيع اتفاق القرض بالقاهرة يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧. الجريدة الرسمية 7 مارس 2019

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