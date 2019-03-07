شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات التدريب المصري البريطاني المشترك «أحمس -1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك «أحمس -1» والذى ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى للمنطقة الشمالية العسكرية.

وذكر المتحدث العسكري في بيان، الخميس، بصفحته على «فيسبوك»، أنه وصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة فى التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن.

وأضاف: «تم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب (أحمس -1) يعد واحدًا من أرقى التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة أواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين».

وأكد قائد التدريب من الجانب البريطانى أن التدريب «أحمس - 1» يؤكد على عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة فى أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والارتقاء بالمستوى التدريبى لعناصر العمل التخصصى والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة باتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.