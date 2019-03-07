شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار خالى من السكان بالزيتون..وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار عقار مكون من 4 طوابق بشارع صادق زايد، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، بلاغا عن انهيار عقار بنطاق حى الزيتون وبانتقال رئيس الحى والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن فى 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون تبين انهيار العقار بالكامل المكون من أرضى وثلاثة أدوار خالية من السكان.

وأصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة.