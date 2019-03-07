الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ23 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق بالإذن لـ23 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم فى الكشف التالى، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.







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