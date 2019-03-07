بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. الإحصاء: عدد الإناث فى مصر 47.5 مليون نسمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويستعرض البيان أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات. ووفقا لتقديرات السكان فى 1/1/2019، بلغ عدد السكان التقديرى للمصريين بالداخل (98.0 مليون نسمة)، منهم (50.5 مليون نسمـة للذكـور بنسبة 51.5%، و47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%.

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