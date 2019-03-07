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شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل وزير خارجية تونس قبيل انطلاق آلية التشاور السياسى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الخميس، وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى قبل بدء أعمال آلية التشاور السياسى بين البلدين على مستوى وزيرى الخارجية فى القاهرة.
ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صور اللقاء، مؤكدا أن المشاورات اليوم ستشمل موضوعات عديدة ومتشعبة، مؤكدا ان ذلك يعكس عمق وقوة الروابط التاريخية والثقافية.
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