شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع مياه الشرب فى شبرا الخيمة لمدة 9 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب فى منطقة شبرا الخيمة، مساء غد الجمعة، نظراً لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض، لزوم أعمال الصيانة بمحطة مياه شبرا الخيمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا يوم السبت بعد غد الموافق 9/3/2019.

وأشارت شركة المياه، فى بيان لها اليوم، إلى أن انقطاع المياه سيترتب عليه قطع المياه عن جميع مناطق حى شرق شبرا الخيمة وحى غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.