شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بدائرى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر بإصابة ضابط ومقتل عددا من الإرهابيين في تبادل لإطلاق الرصاص مع متطرفين بالجيزة. وكانت الجيزة شهدت تبادل إطلاق النار بين الأمن وعناصر إرهابية بدائري الجيزة.

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