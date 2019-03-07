وزير الإسكان: 800 ألف متقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مشروع الإسكان الاجتماعي يتمركز على 4 استراتيحيات أساسية، أهمها توفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل، يكون قادرًا على سداد ثمنها.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الإسكان اليوم، أن الاستراتيجية الثانية تعتمد على توفير وحدات بسعر قليل دون الاقتراب من المساحة أو الجودة، وبالفعل جرى تنفيذ وحدات بمساحة تصل لـ90 مترًا، 3 غرف وصالة، تكون ملائمة لكل المواطنين، وتقدم 800 ألف مواطن لهذه الوحدات.

وتابع: "استدامة التمويل من أهم عوامل استمرار مشروع الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ محور الإسكان الاجتماعي اعتمد على توفير أنواع أخرى من غير التملك، مثل الإيحار والتي تصل إلى 300 جنيه شهريا، بجانب توفير ما يقرب من 16 ألف وحدة لمحور النقابات".​

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