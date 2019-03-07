قرار جمهوري بالموافقة على قرض لمشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٨، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس)، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي.

وكان قد تم توقيع اتفاق القرض بالقاهرة يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧.​