أخبار مصر | "الحكومة": الاتفاق على تأسيس كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحكومة": الاتفاق على تأسيس كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات ملف إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، لتنميتها، والاستفادة القصوى منها، وكذا أعمال تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة.

وجاء ذلك في اجتماع حضره وزراء: الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظو: بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، ورئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، إلى جانب مُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إنه سبق وأن عقدنا اجتماعاً بشأن إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، كما وجه الرئيس بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك جهداً كبيراً يُبذل حالياً في بحيرة المنزلة، ونعمل على أن يتم تنفيذ ذلك في كل بحيراتنا، مما يسهم في الاستفادة القصوى منها.

من جانبه أكد اللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، أن المشــروع القومي لتنمية وحمــاية البحيرات يستهدف المحافظة على البحيرات وتنمية الثروة السمكية بها، فضلاً عن زيادة إنتاجيتها لكونها المصدر الرئيسي البديل عن اللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب تطوير أساليب ومعدات وأدوات الصيد والاهتمام بالأحوال الاجتماعية والمعيشية للصيادين.

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وأوضح اللواء حمدي بدين، أن المشروع القومي لحماية البحيرات يهدف أيضاً إلى التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية والوزارات والأجهزة المعنية لاتخاذ القرار المناسب لتنمية وتطوير البحيرات وتعظيم الاستفادة منها لزيادة إنتاجها، إلى جانب الاستخدام الأمثل للإمكانيات والخبرات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية لصالح تنمية وتطوير البحيرات وتحقيق التعاون فيما بينها لرفع كفاءتها.

وقال إن فكرة المشروع القوميّ تعتمد على حصر العوامل المؤثرة سلبياً علي الانتاج السمكي بالبحيرات والصيادين ووضع خطة زمنية محددة بتوقيتات لتطوير وحماية البحيرات من خلال قيادة موحدة تضم عناصر متخصصة من أجهزة الدولة المعنية ذات الصلة، لتعظيم وتحقيق أقصى إنتاجية من الأسماك وأفضل عائد اقتصاديّ واجتماعي للصيادين.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توافقاً على أن يُؤسس كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات المصرية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، موضحا أن هناك مهام عديدة ستكون موكلة لهذا الكيان، الذي سيكون له كامل الصلاحيات، وسيكون مسئولاً مسئولية كاملة أيضاً عن تنفيذ الأهداف المرجوّة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه تم تكليف مجموعة عمل مصغـّرة، بإعداد قرار بالمهام الموكلة للجهة التي ستتولى إدارة وتنمية البحيرات.

ومن جانبه نوّه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، بالجهود التي تبذلها المحافظة لتطوير بحيرة المنزلة واستعادة كفاءتها، كما سرد حالات التعديات على البحيرة والإجراءات التي تتخذها المحافظة لإزالتها، موضحاً في هذا الصدد أن هناك 2113 حالة تعدٍ على البحيرة، وأن الإدارات المعنية بالمحافظة قامت بالفعل بإزالة 338 حالة منها، كما تقوم حالياً بإزالة 1775 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن بُحيرة المنزلة تُعد من أكبر بحيرات مصر الشمالية، ويبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 50 ألف طن سنوياً.