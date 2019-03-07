مصر | المتهم بقتل مدرس بالسلام: استخدمت سلاحا أبيض لتنفيذ الجريمة وهدفي كان سرقة الـ"توك توك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهم بقتل مدرس بالسلام: استخدمت سلاحا أبيض لتنفيذ الجريمة وهدفي كان سرقة الـ"توك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة السلام، لأقوال "كريم.ز"، المتهم بقتل مدرس فى منطقة النهضة بالسلام، اعترف بارتكاب الجريمة لسرقة "التوك توك" الخاص به.

وأكد المتهم أنه استخدم سلاح أبيض لتنفيذ جريمته، من أجل سرقة التوكتوك.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مدرس بالسلام لسرقة "التوك توك" الخاص بِه.

وألقت قوات الأمن، القبض على المتهم وحررت المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر بمنطقة النهضة.

وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى "مسعود"، يعمل مدرس، وسائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء لسرقة "التوك توك" الخاص به، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط الجناة بعد تفريغ كاميرات المراقبة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثه "مسعود.م" سائق "توكتوك" مقتولا وملقى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.