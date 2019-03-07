مصر | خلال حملات أمنية بقطاع أكتوبر.. ضبط 38 شخصا مشتبه بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية بقطاع أكتوبر.. ضبط 38 شخصا مشتبه بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قطاع أكتوبر في مجال المرور عن سحب 13 سحب متنوع، 27 نموزج 125، 38 مشتبه بهم.

وفي مجال المرافق تم ضبط 317 كرسى،9 استاند،، 9 استاند، 9 برويطة، 4 طقطوقة، 6 تروسيكل، 5 تروللى.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواءمصطفى شحاتة، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة.