مصر | ضبط 3384 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3384 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3384 الاف مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

تحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

حرب شوارع بسبب التحرش بفتاة بمنطقة البساتين

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سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الشباب بمنطقة عرب المعادي بالبساتين بسبب التحرش بفتاة.

تلقى المقدم على فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم وبالانتاقل والفحص، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنه إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 من المتورطين فيها

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

والجدير بالذكر

القاء ضباط مباحث القاهرة القبض على عامل حاول أغتصاب فتاة قاصر بمنطقة البساتين وفور

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 16 عاما تتهم فية شابا بالتحرش بها ومحاولة إغتصابها

وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وباعداد الأكمنة الالزمة تم ضبطة وتحرر اللمحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.