مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 25 كيلو استروكس بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 25 كيلو استروكس بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط 27 متهم بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 1463 حشيش، 25610 جرام استروكس، و26 جرام هروين،140 شادو، 200 جرام افيون، 275 قرص مخدر.

كما تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم 7 قطع سلاح و9 طلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

إصابة سيدتين سقط بهما الأسانسير من الطابق السابع بفيصل

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أصيبت سيدتان، إثر سقوط مصعد كهربائي من الطابق السابع بمنطقة فيصل وتم انقاذ رجلا وأبنائه الأثنين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بسقوط مصعد كهربائي ووجود مصابين بمنطقة المطبعة بفيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البري إلى مكان الحادث وتبين سقوط مصعد كهربائي من الطابق السابع بعقار مكون من 18 طابق بسبب قطع سلك الواير الخاص به وأسفر الحادث عن إصابة كلا من هناء عثمان، 51 سنة، سارة أسامة، 25 سنة، وتم نقلهما لمستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم، وتم إنقاذ كلا من عبدالقادر الجهينى مفتاح وأبنيه محمد وحسن، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.