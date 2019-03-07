انت الان تتابع النيابة تفتح تحقيقا في واقعة «تسرب الكلور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أهالي الطلاب المصابين باختناق غاز الكلور

أمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، بفتح تحقيق في إصابة طلاب بمجمع مدارس السيوف باختناق، نتيجة تسرب غاز الكلور في محطة مياه شرب السيوف، وانتقلت على الفور نيابة باب شرقي برئاسة المستشار عبد العزيز سامي والمستشار إسلام عبدالله والمستشار محمد النجار والمستشار محمود عبد العظيم وكلاء نيابة باب شرقي وسكرتارية ياسر تريكة، واستمعت إلى 10 طالبات ومُعلّمة من المصابين الذين تم حجزهم في مستشفى جمال عبد الناصر والذين أكدوا إصاباتهم بسبب تسريب غاز الكلور.

وجاءت أسماء الطالبات المحجوزات لتلقي العلاج كالتالي: "منة الله هشام عبد الوهاب 17 عامًا، بمدرسة إيزيس الثانوية، بقسم الصدر، ومنة أيمن جودة، 13 عامًا، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، تحت الملاحظة، وشيماء السعيد عبدالرحمن، 13 عامًا، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، وتم إيداعها بالعناية المركزة، وفاطمة