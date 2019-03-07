النيابة تفتح تحقيقا في واقعة «تسرب الكلور»

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أهالي الطلاب المصابين باختناق غاز الكلور
أمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، بفتح تحقيق في إصابة طلاب بمجمع مدارس السيوف باختناق، نتيجة تسرب غاز الكلور في محطة مياه شرب السيوف، وانتقلت على الفور نيابة باب شرقي برئاسة المستشار عبد العزيز سامي والمستشار إسلام عبدالله والمستشار محمد النجار والمستشار محمود عبد العظيم وكلاء نيابة باب شرقي وسكرتارية ياسر تريكة، واستمعت إلى 10 طالبات ومُعلّمة من المصابين الذين تم حجزهم في مستشفى جمال عبد الناصر والذين أكدوا إصاباتهم بسبب تسريب غاز الكلور.
وجاءت أسماء الطالبات المحجوزات لتلقي العلاج كالتالي: "منة الله هشام عبد الوهاب 17 عامًا، بمدرسة إيزيس الثانوية، بقسم الصدر، ومنة أيمن جودة، 13 عامًا، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، تحت الملاحظة، وشيماء السعيد عبدالرحمن، 13 عامًا، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، وتم إيداعها بالعناية المركزة، وفاطمة
وجاءت أسماء الطالبات المحجوزات لتلقي العلاج كالتالي: "منة الله هشام عبد الوهاب 17 عامًا، بمدرسة إيزيس الثانوية، بقسم الصدر، ومنة أيمن جودة، 13 عامًا، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، تحت الملاحظة، وشيماء السعيد عبدالرحمن، 13 عامًا، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، وتم إيداعها بالعناية المركزة، وفاطمة رضا عبدالقادر، 13 عامًا، بمدرسة الأزهر، وتم وضعها تحت الملاحظة والطالبة رودينا السيد حسين، 16 عامًا، بمدرسة إيزيس تحت الملاحظة، وندى أحمد جاد، 17 عامًا، بمدرسة إيزيس، تحت الملاحظة.
وتم وضع "شروق عادل عبد الحميد، 17 عامًا، بمدرسة ايزيس الثانوية بغرفة العناية المركزة، وأميرة حسنى مبارك، 16 عامًا بمدرسة فاطمة الزهراء حجز، ورحمة إبراهيم أحمد، 17 عامًا بمدرسة ايزيس، تم حجزها بالعناية المركزة، وزينب محمد عبداللطيف، 17 عامًا بمدرسة إيزيس الثانوية.
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