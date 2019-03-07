انت الان تتابع تعديل في مواعيد التقدم لـ«حج القرعة».. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية، مد فترة قبول طلبات حج القرعة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 11 من مارس الجاري، وقالت في بيان لها، الأربعاء، إنه بمناسبة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحج القرعة، وفتح باب التقديم بالمراكز والأقسام بمديريات الأمن لموسم الحج هذا العام، خلال الفترة من يوم 19/2/2019 حتى يوم 7/3/2019 ، فقد تقرر مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 11/3/2019م بدلاً من الخميس الموافق 7 /3/2019 م، تيسيراً على المواطنين.

أشارت الداخلية في بيان سابق، إلى أنه بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، فتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، على أن يراعى اتباع الشروط والإجراءات واشتراطات تقديم الطلبات. وأضافت أن التقدم