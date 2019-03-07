شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كهرباء مصر العليا»: لا انقطاع للكهرباء خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المهندس سامي عرفة أبووردة، رئيس شركة كهرباء مصر العليا، أن صيف العام الحالي لن يشهد ظاهرة انقطاع التيار الكهربي وقت الذروة.

وأشار عرفة- في تصريح اليوم- إلى قيام وزارة الكهرباء بتوفير فائض من الكهرباء بالشبكة القومية الموحدة وتركيب 12 محطة توزيع جديدة في إقليم جنوب الوادي وتطوير محطات التغذية القائمة، مما أسهم في القضاء على الاختناقات.

وأضاف أنه «تم أيضا تركيب 1163 محولا وتشغيل 615 كشك توزيع وتوفير 78 ألف متر من الكابلات الأرضية، كما أن قطاع توزيع الكهرباء جاهز لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الواعدة الجديدة في منطقة جنوب الصعيد من الطاقة الكهربية».

وتابع رئيس شركة كهرباء مصر العليا، أنه «تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لنحو 12 ألف عمود إنارة على مستوى محافظات جنوب الصعيد (أسوان والأقصر وقنا وسوهاج) بهدف تطوير الشبكات في المحافظات الأربع حتى عام 2020 بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه».

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