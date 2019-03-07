شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقساً معتدلاً على السواحل الشمالية، مائلاً للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئاً على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي: القاهرة «10- 21»، الإسكندرية «8- 19»، قنا «8- 25»، الأقصر «10- 26»، أسوان «10- 27».