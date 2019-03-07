شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: توزيع 350 كاميرا كتف للخدمات على الطرق لضبط المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى بالمرور، إنه تم توزيع 350 كاميرا كتف جديدة لضباط المرور أعلى الطرق ومنها توزيع 80 كاميرا على رجال المرور بالقاهرة، و100 آخرين على ضباط مرور الجيزة، وتعمل على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، لتطبيق القانون ورصد أى احتكاك مع المواطنين أثناء أداء العمل.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة تلك الكاميرات بلغت ملايين الجنيهات بواقع 115 ألف جنيه للكاميرا الواحدة، بالإضافة إلى توزيع كاميرات أخرى على إدارة مرور الإسماعيلية والأقصر والإسكندرية والمنيا والسويس ومطروح وأسوان التى أثبتت جدارتها فى عملية المراقبة للأداء المرورى للضباط ومدى عمليات ضبط النفس، أثناء العمل فى الشوارع و الميادين وأظهرت حالات من الاحترام المتبادل بين المواطن والشرطى فى الطرق.

و لفت المصدر أن كاميرات الكتف تقوم بتصوير المخالفات المرورية، لأنها مزودة بخاصية لتصوير الأحداث والوقائع، وتوثيقها فور حدوثها، ونقلها مباشرة لغرفة عمليات إدارة المرور، بما يكفل نقل صورة حية ومباشرة من موقع الحدث، ويتيح الفرصة للتدخل السريع، لاحتواء أى موقف فى حينه، وتخزن جميع الوقائع لمدة 36 ساعة، ويتوجه الضابط لغرف العمليات لتفريغها فى حالة امتلاء الذاكرة.