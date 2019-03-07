للمحذوفين من التموين.. 9 خطوات للتظلم قبل انتهاء المهلة‎ -فيديوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن شروط التظلم للمحذوفين من البطاقات التموينية، قبل انتهاء المدة المقررة. ويرصد "الخليج 365" في الفيديوجرافيك التالي، 9 خطوات على الراغبين في التظلم من الحذف اتباعها.

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