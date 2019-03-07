وزير الأوقاف: دعوة الإخوان للإضرار بالوطن أسوأ أنواع الخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته في الداخل أو الخارج، وقيام المفسدين في الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق هو افتراء على الله ورسوله، وإجرام وإثم كبير كما يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية، من هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة.

وطالب وزير الأوقاف -في بيان له-، بالتعامل مع تلك الجماعات الإرهابية ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم، حتى نستأصل شأفة الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه.

وتابع الوزير قائلاً: "يجب أن نتعامل بنفس القوة والحسم مع كل من يروج لهذه الدعوات بأي طريق كان".

وأكد أن التستر على أي من هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأي من هذه العناصر في أي مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى في حق الوطن.

​