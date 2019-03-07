محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حتى حلول فصل الربيع ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، مستبعدًا أن تشهد الأحوال الجوية أي موجات صقيع أخرى حتى الربيع.
وأضاف شاهين - في تصريح لمصراوي- أن طقس اليوم، يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع انحصار فرص سقوط الأمطار الطفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.
وشهد الطقس منذ الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
كما شهد الطقس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على معظم أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن ملامح الطقس حتى بداية "الربيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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