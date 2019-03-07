شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 7 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوى، في إطار فعاليات آلية التشاور السياسي بين البلديّن برئاسة وزيري الخارجية، حيث من المنتظر أن تتناول الجلسة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

يرأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وفد مصر في المنتدى الوزاري للتحول نحو«التنمية المستدامة» الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، ويشارك في الاجتماع عدد من وزراء الطاقة الأفارقة والشركات العاملة في مجال الطاقة، وعدد من مؤسسات التمويل وذلك لدعم وتشجيع ابتكارات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة ويتم عرض العديد نماذج الأعمال والأوراق العلمية الخاصة بتعزيز الوصول للطاقة النظيفة بأسواق الطاقة بأفريقيا وذلك بأسعار مناسبة.

تنظم وزارة قطاع الأعمال بعثة وزارية تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والاستثمار والصحة إلى التشاد من أجل بحث فرص التعاون مثل إنشاء مصنع أدوية استغلالا للشركات التابعة للقطاع من شأنه المساعدة على زيادة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول المجاورة، فضلا عن إمكانية بحث فرص الاستثمار في مجال المقاولات.